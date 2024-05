O noua atractie turistica la Sibiu: Delta Baritiului...

Cei care aveau oftica pe Bucuresti ca, uite, cate parcuri are (si macar are, nu ca Sibiul) si ca uite au si delta la Vacaresti, pot sa fie consolati. Si Sibiul are delta lui. Nu stiu cum ii spune, Delta Liceului 6 pe stil vechi, Delta Baritiului pe stil nou, inca nu e clar, poate nu ii spune nicicum, dar conteaza ca exista.Are de toate: spatii betonate cu vegetatie de mlastina, alte spatii betonate cu apa de balta, chiar si pasari de balta, precum rata mare din imagine. Pacat ca e ingradit, ... citește toată știrea