In noaptea de vineri spre sambata, la mizeul noptii, pompierii Statiei Agnita au intervenit in localitatea Ighis cu doua autospeciale de stingere, o cisterna cu apa si un echipaj SMURD pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la o rulota.Incendiul s-a manifestat generalizat atunci cand au ajuns fortele de interventie.Proprietarul, un barbat in varsta de 49 de ani, a avut nevoie de ... citeste toata stirea