O sibianca de 18 ani a folosit trei identitati pentru a obtine credite si produse in rate

O tanara de 18 ani, din Sibiu, a fost retinuta, fiind banuita ca a furat trei acte de identitate, pe care le-a folosit pentru a obtine credite bancare si produse in rate. Ea a semnat de 76 de ori in fals, iar prejudiciul depaseste 100.000 de lei.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului Judetean Sibiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au facut doua perchezitii in municipiul Sibiu si in ... citeste toata stirea