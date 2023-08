In contextul implinirii a 100 de ani de misiune a Oastei Domnului in arealul duhovnicesc si marturisitor al Bisericii Ortodoxe Romane, Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor a publicat- sub coordonarea Parintelui Profesor Vasile Mihoc si cu binecuvantarea IPS sale, IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor- un dublu volum de texte alese intru cunoasterea marturisirii de credinta a Parintelui Iosif Trifa: "Parintele Iosif Trifa - invatatorul Credintei", vol. I (Suceava, ... citeste toata stirea