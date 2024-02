O strada din Sibiu intra in randul lumii. Dupa 16 ani se introduce reteaua de iluminat public

De aproximativ 16 ani, pe o strada situata foarte aproape de Calea Dumbravii, "artera smart" a Sibiului, nu exista iluminat public. Este vorba despre strada Intrarea Siretului, unde primii locuitori s-au mutat in blocurile nou construite in urma cu mai bine de un deceniu si jumatate. In tot acest timp, zona a fost luminata de doar cateva corpuri amplasate de asociatia de proprietari. In sedinta Consiliului Local din aceasta luna, alesii vor vota un proiect de hotarare prin care, in sfarsit ... citește toată știrea