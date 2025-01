O tanara de 27 de ani din Brateiu a disparut de acasa. Politia o cauta

Politistii sibieni cauta o femeie in varsta de 27 de ani, care a plecat de acasa fara a mai reveni. La momentul plecarii, femeia ar fi purtat o bluza neagra, pantaloni sport negri, geaca neagra si pantofi cu toc negri."La data de 13 ianuarie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 22.00, fiica sa, COSTEA OCTAVIA DANIELA, in varsta de 27 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu, din ... citește toată știrea