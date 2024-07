O tura prin Paltinis, pe vreme caniculara, propusa sibienilor de Anii Drumetiei

Vremea caniculara e numai buna pentru o drumetie la munte. Programul Anii Drumetiei a pregatit pentru sambata, 13 iulie, o excursie in Muntii Cindrel, o tura prin Paltinis.Este un traseu usor, potrivit si persoanelor care nu au multa experienta in mersul pe munte, pe o distanta de 12 km care se poate parcurge in cinci ore."Dragi drumeti, profitam de zilele calde de vara si va invitam intr-o drumetie in Paltinis. Vom porni de la telescaun Oncesti si vom urma un traseu de tip circuit prin ... citește toată știrea