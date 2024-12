Oferiti "atentii" la doctor? E bine sa stiti salariile din Spitalul Judetean Sibiu

Produse alimentare si nealimentare si sume cuprinse intre 200 si 500 de lei - acestea sunt foloasele necuvenite despre care vorbesc procurorii ca ar fi fost primite de un medic sibian, de la cel putin 9 pacienti, in cel mai recent dosar de luare de mita de la noi din judet. Cam aceeasi situatie (alimente si bani, intre 100 si 500 lei) este descrisa si la nivel national in cazul unui fost ministru al Sanatatii. Acesta este acuzat ca ar fi primit mita de la 45 de pacienti in trei luni de zile.... ... citește toată știrea