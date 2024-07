Oferte si reduceri de sezon la mall-urile din Sibiu. Maiouri la 10 lei, camasi la 35

Suntem in plin sezon de vara, asa ca ofertele si reducerile de la mall-urile din Sibiu nu au intarziat sa apara. Inca de la intrarea in magazine suntem intampinati de banner-ele care anunta promotii de pana la 50% si 70% reducere, in special la articolele de sezon. Putem gasi tricouri, maiouri, camasi, pantaloni scurti, costume de baie si multe altele, la preturi avantajoase. Unele magazinele vin cu discounturi: de exemplu, la cumparaturi de 400 de lei primesti 120 de lei reducere, iar la cele ... citește toată știrea