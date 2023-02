Ofiteri cadeti din Franta in stagiu de pregatire la AFT

Ofiteri cadeti de la Scoala Militara Interarme, Saint-Cyr din Franta, se afla intr-un stagiu de pregatire la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu. Prezenta lor la Sibiu se inscrie in activitatile care fac parte din programul Erasmus+, prin care se sprijina mobilitatea in scopul invatarii nonformale a beneficiarilor sub forma de schimburi de tineri, si cu obiectivul de a-i implica si a-i responsabiliza sa devina activi si conectati la proiectul european, (n.n. precum si de a-i ... citeste toata stirea