Olimpiada "Mestesuguri artistice traditionale", la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA anunta ca, in perioada 16-17 mai in Muzeul in Aer liber, va avea loc faza judeteana a Olimpiadei "Mestesuguri artistice traditionale", editia a XXVII-a.In concurs s-au inscris anul acesta 72 de elevi din 23 unitati scolare, conexe sau ateliere individuale din sapte localitati din judet. Programul manifestarii va fi: ora 8:45 - intrarea in salile de concurs; orele 9:30 - 11:30 - desfasurarea concursului; orele 11:45 - 13:45 -deliberar. Prewmierea va avea loc intre orele 14 si 14: ... citește toată știrea