Opalul - piatra lunii Octombrie, prezentat sibienilor la Biblioteca ASTRA

Compartimentul Arte al Bibliotecii ASTRA continua prezentarea pietrelor pretioase si semipretioase, in cadrul actiunii "Arta bijuteriilor si pietrele pretioase".De data aceasta va fi prezentat publicului Opalul, piatra lunii octombrie cu efectele sale benefice asupra corpului si psihicului uman."Considerat in Antichitate cea mai fascinanta si misterioasa piatra, opalul apare intr-o varietate de forme, iar cel nobil a fost incadrat de curand in categoria pietrelor pretioase. Opalescenta sa ... citește toată știrea