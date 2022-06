Oportunitati de finantare pentru IMM-urile din Regiunea Centru prezentate la Consiliul Judetean Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu a gazduit joi, 16 iunie 2022, o dezbatere tematica privind fondurile europene disponibile pentru IMM-uri in perioada 2021-2027, organizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru. Evenimentul a reunit antreprenori, autoritati publice locale, institutii bancare si consultanti din regiunea Centru.Dezbaterea face parte din seria de evenimente desfasurate in ... citeste toata stirea