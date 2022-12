Opt cazuri de violenta domestica in judetul Sibiu, de Mos Nicolae

Cazurile de violenta domestica devin o problema tot mai des intalnita la nivelul judetului Sibiu. Aproape in fiecare zi, oamenii legii sunt in situatia de a emite cel putin un ordin de protectie fata de victima.O femeie domiciliata in Viile Sibiului a sesizat marti, in jurul orei 14.30, Politia municipiului Sibiu, spunandd ca in cursul diminetii, in timp ce se afla acasa, ar fi fost agresata fizic de catre concubin, un barbat in varsta de 47 de ani."Ca urmare a cercetarilor efectuate de ... citeste toata stirea