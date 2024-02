OPT GAZETARI RECUPERAEsI fara ura si partinire (II)

Dupa ce ne-am referit, intr-un numar anterior al Tribunei, la Eminescu, Caragiale si Goga, continuam sa prezentam alti publicisti pe care i-am analizat in antologia Gramatica si cinste. De la Eminescu la Sandu Tudor. Opt lectii de gazetarie (Ed. Pro Universitaria, 2024).Un polemist ocazional, asa ne apare D.D. Rosca, filosoful din Salistea Sibiului, in cateva reactii publice, trei dintre ele fiind cuprinse in cel de-al treilea volum din Opere filosofice (ingrijite de profesorul Vasile Musca). ... citește toată știrea