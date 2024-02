OPT GAZETARI RECUPERAEsI fara ura si partinire (III)

Ion DURAm prezentat, in doua numere anterioare din Tribuna, felul in care exegeza mea din Gramatica si cinste. De la Eminescu la Sandu Tudor. Opt lectii de gazetarie (Editura Pro Universitaria, 2024) recupereaza sapte publicisti importanti din a doua jumatate a veacului al XIX-lea si din perioada interbelica. Era vorba de Eminescu, Caragiale, O. Goga, D.D. Rosca, Mircea Vulcanescu, Petre Pandrea si Mircea Eliade. Am lasat la urma rezumarea unor idei si controverse referitoare la publicistica ... citește toată știrea