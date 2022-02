Orasul din Romania catalogat de o vloggerita britanica drept "The most unique city in Europe" VIDEO

O vloggerita din Marea Britanie venita in vizita in Romania a descoperit intamplator Sibiul si a fost de-a dreptul fascinata de orasul din inima tarii cu cladirile sale colorate, cu "ochi" pe acoperisuri, unele din secolul al XV-lea. Intr-o filmare postata pe canalul propriu de You Tube, Rhadia, vloggerita din UK, a povestit experienta traita la Sibiu - orasul pe care l-a catalogat drept "the most unique city in Europe" altfel spus "cel mai aparte oras al Europei". "Un strain pe care l-am ... citeste toata stirea