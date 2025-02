"Orasul neterminat", o incursiune in istoria postbelica a Bucurestiului, la Biblioteca ASTRA

Biblioteca ASTRA ii invita pe sibieni la prezentarea volumului "Orasul neterminat", semnat de Cezar Petre Buiumaci, istoric si muzeograf la Muzeul Municipiului Bucuresti."Orasul neterminat" le ofera cititorilor o perspectiva detaliata asupra modului in care regimul comunist a modelat peisajul urban al Bucurestiului, aducand in prim-plan proiectele arhitecturale ambitioase dar nefinalizate si impactul acestora asupra orasului. Volumul propune publicului o incursiune in istoria postbelica a ... citește toată știrea