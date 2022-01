Ordinul pentru testarea in cabinetele medicilor de familie a fost publicat in Monitorul Oficial, informeaza, miercuri, Ministerul Sanatatii. Medicii de familie pot opta pentru incheierea unui act aditional pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen.Ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila a reafirmat importanta implicarii medicilor de familie in controlul pandemiei si le-a multumit pentru efortul depus."Dezvoltarea capacitatii de testare pentru pacientii potential ... citeste toata stirea