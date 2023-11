Satul Saschiz atestat documentar din anii 1308-1310, a fost populat de secui pana la sfarsitul secolului al XIII-lea. Ulterior a devenit o localitate populata preponderent de sasi care o numeau Kaissdit - in limba germana- dar si sub o denumirea alternativa potrivit dialectul sasesc, anume Keisd ori Kaest Aici, in 1663, Mihai Apafi I, principele maghiar al Transilvaniei, a tinul o dieta chiar in incinta bisericii din localitate. Lucrarile acestei edificiu au inceput in 1493 si au fost terminate, ... citeste toata stirea