Orlatenii au cinstit memoria eroilor in centrul comunei

Ca de obicei, Ziua Eroilor, sarbatorita in ziua Inaltarii Domnului, a fost marcata la Orlat, la monumentul situat in centrul comunei. Primaria Orlat, in colaborare cu Scoala "Ion Pop Reteganul" din localitate au organizat evenimentul in cadrul caruia a fost cinstita memoria celor care s-au jertfit pentru neatarnarea tarii.Elevii orlateni, imbracati in port popular, au sustinut un program de cantece si poezii patriotice, iar preotii din comuna au oficiat slujba de pomenire a eroilor.Au fost ... citeste toata stirea