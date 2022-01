OUG-ul in ceea ce priveste interventia imediata in cazul ursilor periculosi ramane deocamdata in vigoare

OUG-ul privind interventia imediata in cazul ursilor periculosi, iar Parlamentul va rectifica elementele juridice invocate de Klaus Iohannis in cererea de reexaminare, afirma ministrul Mediului, Tanczos Barna."Presedintele tarii nu a promulgat actul normativ conform careia OUG-ul privind interventia imediata in cazul ursilor periculosi s-ar fi ridicat la rang de lege si l-a trimis inapoi in Parlament pentru reanalizare. In Parlament vom verifica si vom rectifica elementele juridice indicate de ... citeste toata stirea