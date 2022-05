PACHETUL "SPRIJIN PENTRU ROMANIA", IMPLEMENTAT RAPID

Peste doua treimi din masurile prevazute in pachetul "Sprijin pentru Romania" sunt active si produc deja efecte. Valoarea totala a pachetului este de 17,3 miliarde de lei, in timp ce valoarea masurilor adoptate deja este de 11,5 miliarde de lei."Am reusit la nivelul Guvernului ca in decurs de o luna sa aprobam cele mai multe din masurile cuprinse in Programul Sprijin pentru Romania. Impreuna cu Parlamentul si cu liderii Coalitiei de Guvernare ne-am asigurat ca sunt disponibilizate fonduri de ... citeste toata stirea