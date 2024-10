Pana in 8 noiembrie, circulatia pe strada Triajului din Sibiu este inchisa

Serviciul Comunicare, Sanatate Publica si Tineret din cadrul Primariei Municipiului Sibiu informeaza ca, pentru efectuarea unor lucrari la reteaua de gaz situata pe strada Triajului, in perioada 25 octombrie - 8 noiembrie traficul pe aceasta strada este inchis, cu exceptia celor ce locuiesc in zona, care vor fi nevoiti sa circule in conditii de santier."La solicitarea constructorului contractat de societatea de gaz Delgaz Grid, Comisia de sistematizare a circulatiei a emis aviz favorabil ... citește toată știrea