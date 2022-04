Paradox. Mai putine accidente grave, dar mai multi morti pe soselele din Sibiu in ultimul an

Scade numarul de accidente rutiere grave in judetul Sibiu, insa, paradoxal, numarul persoanelor decedate in accidente rutiere a crescut in 2021 fata de 2020 cu peste 33%, potrivit analizei realizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu, respectiv ai Serviciului Rutier Sibiu.In anul 2021, la nivelul judetului Sibiu s-au produs 522 de accidente de circulatie, acestea fiind cu +44,59% (+161) mai multe decat cele din anul 2020 (cand au fost 361 de accidente).In ceea ... citeste toata stirea