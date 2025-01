Parcare la intrarea in oras si de acolo gratis cu bus-ul. Inaugurare (evident) la Cluj

Noul Park & Ride al Clujului a fost deschis astazi, la intrarea in municipiul resedinta de judet dinspre Apahida (Gherla, Dej). Este vorba despre 800 de locuri de parcare, plus un terminal pentru autocare, iar la evenimentul de deschidere au participat primarul Emil Boc si presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise.Practic, pentru a reduce aglomeratia din oras si a-i determina pe vizitatori si pe cei din zonele limitrofe municipiului Cluj Napoca sa foloseasca mijloacele de transport in ... citește toată știrea