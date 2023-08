Dupa mai multe modificari ale datei de inaugurare, Parcul Belvedere, cel mai nou spatiu de agrement din Sibiu va fi deschis oficial."Vineri, 11 august, la ora 16.00, primarul Astrid Fodor va deschide Parcul Belvedere, noul parc al Sibiului. "Este primul parc construit in Sibiu in ultimii 30 de ani, al doilea ca marime al orasului. Pe 6,4 hectare de teren viran, folosit inainte pentru depozitarea materialelor de constructie, am amenajat un parc modern, care promoveaza biodiversitatea urbana, ... citeste toata stirea