Sibiu, 27 aprilie 2023 - In doar primele 24 de ore de la punerea in vanzare a biletelor, Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS) stabileste noi recorduri. Astfel, nu mai putin de sase spectacole sunt deja sold-out, iar traficul pe site-ul evenimentului - sibfest.ro - a inregistrat cresteri semnificative fata de anul trecut in aceeasi perioada.FITS30 are loc intre 23 iunie si 2 iulie 2023, iar tema acestei editii este MIRACOL.Dupa ce marti, 25 aprilie, Constantin Chiriac, ... citeste toata stirea