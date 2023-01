Patru barbati si o femeie, retinuti in cazul fetei rapite din Talmaciu

Politistii sibieni au retinut luni patru barbati si o femeie in cazul fetei rapite din locuinta sa din Talmaciu. Acestia vor fi prezentati parchetului pentru luarea unor masuri preventive."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Sibiu au luat masura retinerii pentru 24 de ore a celor patru barbati, precum si a unei femei in varsta de 46 de ani, cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, respectiv violare de domiciliu", ... citeste toata stirea