* "Din ce ai, sa faci rai!" - despre Pauca trebuie sa vorbim altfel! *In 2016, primarul Niculae Dancu a fondat festivalul "Zilele Comunei Pauca", inscriind in agenda culturala judeteana manifestarea ajunsa la a VI-a editie. Povestea sarbatorii comunitatii a impartasit-o chiar primarul, in deschiderea evenimentelor. Dorind sa introduca infrastructura edilitara (apa si canalizare), una din multele "conditii" de evaluare a unui proiect FEADR - pentru obtinerea punctajului castigator in grila ... citeste toata stirea