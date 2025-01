Pe cand "nu eram sclavii Europei", bornele kilometrice se faceau din ceva mai rezistent

In campania mediocrilor de lupta impotriva celor care isi amintesc cumva ca trecutul era, in anumite aspecte, mai putin negru decat prezentul, (asta ca sa nu vorbim de viitor), au aparut un fel de combinatii intre poze din vremea lui Ceausescu dar, mai des, din anii 90 gasite pe net, ba cu coada la Peco, ba cu rafturi goale, toate puse cu specificatia "pe cand nu eram sclavii Europei" si ce rau era. OK, pe langa morala din care reiese ca ce bine e sa fii sclav si (ca despre aia pricep ei ca e ... citește toată știrea