Colegiul Pedagogic "Andrei Saguna" a finalizat prima etapa a proiectului de staff job shadowing ERASMUS + , cu titlul "PEDA GREEN - educatie ecologica sustenabila in invatamantul vocational pedagogic"Nr. de referinta: 2022-1-RO01-KA122-VET-000073570Perioada de derulare: 01.12.2022 - 31.05.2024In cadrul proiectului ERASMUS + cu titlul "PEDA GREEN - educatie ecologica sustenabila in invatamantul vocational pedagogic" au avut loc doua mobilitati in urma carora s-a incheiat prima etapa a ... citeste toata stirea