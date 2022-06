Pensiunea Poiana Soarelui din Talmaciu, transformata in scrum. 30 de turisti si angajati s-au autoevacuat VIDEO

incendiul care a cuprins localul aflat la 15 minute departare de municipiul Sibiu, pe DN 7 / E 81 a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, 17 / 18 iunie. Trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu au plecat la interventia de la Talmaciu, dupa alarma data in cursul noptii, in jurul orei 02:52. Pompierii militari au actionat pentru localizarea si lichidarea unui incendiu la o unitate de ... citeste toata stirea