Pentru ca e toamna, vom avea vreme de toamna. Adica nu prea cald, dar acceptabil

Luni, vremea se va raci, devenind racoroasa. Cerul va fi variabil, temporar noros. Local in zona montana si pe arii mai restranse in rest, se vor semnala ploi ce vor avea si caracter de aversa. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 20 de grade, iar cele minime intre 7 si 9 grade. Dimineata, pe arii restranse in zonele joase, se va semnala ceata.Marti, vremea va fi racoroasa. Cerul va fi variabil, cu unele innorari ... citeste toata stirea