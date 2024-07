Performanta cu un singur regret, pentru sefa de promotie a Facultatii de Medicina din Sibiu

A fost una dintre cele mai frumoase zile din viata ei. A primit, doar cu o seara inainte de ceremonia de absolvire vestea ca este sefa promotiei 2024, de la Facultatea de Medicina a ULBS. Danka Elena Sobco a avut un singur regret in ziua in care, in cadru festiv, sute de priviri admirative s-au indreptat catre ea si a fost aplaudata la scena deschisa: si-ar fi dorit ca in public sa fie si bunicul ei, nimeni altul decat gazetarul Nani Dobra, plecat dintre noi in urma cu cateva zile. Danka e ... citește toată știrea