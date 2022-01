Performantele din pandemie ale Muzeului sibian Astra: cinci actiuni pe zi si un milion de lei, in proiecte

Complexul care detine cel mai mare muzeu in aer liber din Europa cu profil etno, Astra din Sibiu, este o institutie care reuseste sa se detaseze clar in peisajul cultural romanesc. In plina pandemie, Complexul National Muzeal Astra a marcat o adevarata performanta: "Anul trecut, am organizat peste 2.000 de actiuni culturale, asta inseamna ca vorbim de o medie de cinci actiuni culturale pe zi, un record pentru Romania si cred ca un record pentru centrul si sud - estul Europei, in contextul in ... citeste toata stirea