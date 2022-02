Pericol de accident in apropierea a doua scoli din Sibiu

Problema locurilor de parcare prost amenajate din cauza carora e obturata vizibilitatea celor ce ies de pe o strada perpendiculara e des intalnita in Sibiu. Mai multi cititori ne-au semnat faptul ca pe strada Ostirii, in apropierea a doua scoli (Liceul "Constantin Noica" si Scoala "Nicolae Iorga") cei care vin dinspre strada Rahovei spre strada Nicolae Iorga risca sa intre in coliziune cu cei care ies de strazile laterale, din parcari, intrucat acestia din urma nu au vizibilitate, din cauza ... citeste toata stirea