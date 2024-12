Pericol de avalansa in Muntii Fagaras si Muntii Bucegi

Salvatorii montani atrag atentia asupra riscului ridicat de avalanse in Muntii Fagaras si Muntii Bucegi, in special la altitudini de peste 1800 m.Ninsorile recente au depus un strat consistent de zapada, local peste 20-25 cm, care, combinat cu vantul puternic, a format placi instabile pe versanti. Aceste conditii favorizeaza declansarea avalanselor, atat spontan, sub influenta vantului sau a ninsorilor, cat si la suprasarcini provocate de trecerea turistilor sau schiorilor. Stratul superior ... citește toată știrea