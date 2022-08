Pericol in Copsa Mica din cauza unei afumatori improvizate

Utilizarea unei afumatori improvizate a pus in pericol gospodaria unor cetateni din Copsa Mica, dupa ce a izbucnit un incendiu la o anexa, din cauza jarului care a intrat in contact cu grasimea alimentelor aflate la afumat.Afumatoarea se afla in interiorul anexei gospodaresti iar langa aceasta era situat un adapost cu 5 porci.Pompierii militari medieseni au intervenit cu trei autospeciale de stingere si un echipaj SMURD alaturi de voluntarii SVSU. La sosirea fortelor, incendiul se manifesta ... citeste toata stirea