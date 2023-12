Cu toate ca utilizarea petardelor inaintea sarbatorilor e interzisa prin lege, inca din luna noiembrie materialele pirotehnice isi fac simtita prezenta in Sibiu. Parcul Sub Arini devine, dupa lasarea serii, locul in care copii si adolescenti arunca petarde, spre disperarea trecatorilor. Cei ce locuiesc sau obisnuiesc sa treaca prin zona se plang ca, in fiecare seara grupuri de copii sau adolescenti arunca petarde pe aleile din parc, fenomen intalnit, de altfel, si in cartierele orasului.Nu de ... citeste toata stirea