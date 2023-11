Personalul nemedical de la Spitalul de Pneumoftiziologie si de la Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu au protestat vineri, "pentru a atrage atentia guvernantilor cu privire la faptul ca prin legile si ordonantele asa-zise "ale Austeritatii" pe care le-au adoptat succesiv in ultima perioada, exista temeri intemeiate cu privire la faptul ca veniturile salariatilor ar putea scadea drastic"."Vorbim despre pierderi cuprinse intre 250 si chiar peste 1000 de lei, in conditiile in care ... citeste toata stirea