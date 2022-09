Personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu instruit sa comunice mai bine

O comunicare cat mai buna, cu efecte benefice pentru pacienti este scopul cursurilor pe care le efectueaza in aceasta perioada medicii, asistentele medicale, precum si personalul auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare de curatenie, registratori, brancardieri etc.) si personalul tehnic administrativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu. Instruirea profesionala este posibila datorita unui protocol de colaborare incheiat cu Asociatia "Maini Unite"."Ne preocupa in permanenta ... citeste toata stirea