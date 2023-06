In minivacanta prilejuita de Ziua Copilului si Sarbatoarea Rusaliilor Crestin Ortodoxe, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, s-au inregistrat 274 de interventii la evenimente, 176 dintre acestea fiind sesizate prin apel la 112. De asemenea, politistii sibieni au desfasurat 60 de actiuni, in urma carora au fost aplicate 1.220 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 340.000 de lei.In aceeasi perioada, au fost constatate 38 de infractiuni, dintre care 7 infractiuni la ... citeste toata stirea