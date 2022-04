Peste 1.700 de refugiati din Ucraina au primit sprijin la Sibiu

Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Sibiu gestioneaza, monitorizeaza si ofera sprijin permanent persoanelor refugiate pe teritoriul Romaniei si sosite in judetul Sibiu.De la inceputul conflictului izbucnit in Ucraina si pana in prezent, la nivelul judetului Sibiu, Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei a inregistrat si a oferit sprijin umanitar unui numar de 1.707 persoane dintre care 1.013 adulti si694 de copii.In ceea ce priveste situatia ... citeste toata stirea