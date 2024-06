Peste 100 de tineri talentati participa la Festivalul International "HERMANNSTADTFEST"

Festivalul International ,,HERMANNSTADTFEST" are loc in perioada 13-16 iunie, la Sala Thalia din Sibiu. Cu ocazia celei de-a 12-a editii, organizatorii evenimentului au tinut o conferinta de presa desfasurata la Cercul Militar, in sala de lectura unde au fost prezenti Adrian Ordean-compozitor, presedinte de onoare al Festivalului si presedintele juriului, Daniela Simionescu -presedintele Festivalului, Liliana Blaga, reprezentant media si comunicare si Codrut Croitoru-cantaret si compozitor. ... citește toată știrea