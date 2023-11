Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" al judetului Sibiu au intervenit in weekend la 129 de solicitari venite pe numarul de urgenta 112.Dintre acestea, in 117 situatii a fost necesara acordarea asistentei medicale de urgenta de catre echipaje de prim-ajutor medical calificat SMURD, iar patru interventii au fost pentru stingerea unor incendii.Astfel, sambata dimineata in jurul orei 08:30, pompierii au intervenit de urgenta in ... citeste toata stirea