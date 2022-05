Peste 150 de misiuni ale pompierilor militari sibieni, in weekend

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Cpt. Dumitru Croitoru" al judetului Sibiu au raspuns, in weekend-ul ce a trecut, unui numar de 157 de solicitari venite pe numarul de urgenta 112.De asemenea, in aceasta perioada peste 140 de persoane au primit asistenta medicala de urgenta din partea echipajelor de prim-ajutor medical calificat SMURD.Pentru preintampinarea producerii unor incendii generate de exploatarea si folosirea improvizatiile electrice in ... citeste toata stirea