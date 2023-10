Editia a 4-a a SCAF-Festivalul International de Arta Contemporana de la Sibiu, organizat de Muzeul National Brukenthal si Asociatia Brukenthal von Studio cu sprijinul Ministerului Culturii si a Primariei Municipiului Sibiu aflat sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe s-a bucurat in cele trei saptamani de peste 16.000 vizitatori.Organizat in zece spatii expozitionale, SCAF a adunat anul acesta la Sibiu 200 de artisti de pe cinci continente fiind implicate 22 de ambasade si peste 50 de ... citeste toata stirea