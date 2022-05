Peste 200 de locuri pentru admiterea in clasa a IX-a, invatamant dual, disponibile la Sibiu

In judetul Sibiu, pentru anul scolar 2022 - 2023, sunt ofertate 265 de locuri pentru adminterea in clasa a IX-a, invatamant dual.Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional si tehnic, tripartita, ce are la baza un contract de parteneriat intre operatorul economic, unitatea de invatamant si unitatea administrativ-teritoriala, precum si contracte individuale de pregatire practica intre operatorul economic, elev/parinte-tutore si unitatea de invatamant.Acest tip ... citeste toata stirea