Peste 200 de noi cazuri de coronavirus, sambata in Sibiu - Incidenta in judet a ajuns la 3,38

Prefectura Sibiu transmite ca, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Sibiu se prezinta astfel: De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 un numar de 45.459 persoane (235 persoane confirmate in ultimele 24 de ore, dintre care 11 reinfectate).Pana la data curenta au fost vindecate 38.869 persoane, iar 1.665 persoane au decedat (niciun deces raportat in intervalul de ... citeste toata stirea